Junge Mutter stirbt bei schwerem Zusammenstoß im Norden

Tragischer Unfall im Landkreis Wesermarsch: Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dabei tödlich verletzt worden. Mit im Auto saß unter anderem auch ihr drei Wochen altes Baby.

Eine 34-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß auf einer Bundesstraße in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) ums Leben gekommen. Ihr drei Wochen altes Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 57-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei bekannt gab. Drei Insassen aus zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen wurden zudem leicht verletzt.

Den Angaben zufolge geriet die 34-Jährige auf der B211 mit ihrem Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wobei sie mit dem Wagen eines 64-Jährigen und seiner 62 Jahre alten Beifahrerin zusammenstieß. Das Auto der jungen Mutter kam dadurch ins Schleudern und prallte frontal gegen den Lastwagen eines 26-Jährigen.

Die 34-Jährige starb am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle. Ihre lebensgefährlich verletzte Mitfahrerin musste reanimiert werden. Sie wurde genau wie der verletzte Säugling mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Beteiligten. Die Bundesstraße musste bei Großenmeer rund acht Stunden lang voll gesperrt werden. (dpa)