Jugendbande attackiert Teenie (14) mit Messer

Drama in der Bremer Innenstadt: Ein 14-Jähriger ist dort am Samstag von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und mit dem Messer verletzt worden. Der Junge kam mit Schnittwunden und Prellungen ins Krankenhaus.

Der Vorfall geschah gegen 19:35 Uhr in der Straße Am Brill – mitten in der Bremer City. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte von Passanten über die Attacke informiert, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen ins Krankenhaus

Als die Beamten eingetroffen seien, hätten sie den verletzten Jungen vorgefunden und sofort Erste Hilfe geleistet. Der Bereich um den Tatort sei abgesichert und erste Zeugenbefragungen vorgenommen worden. Rettungskräfte hätten den 14-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Bäderland macht Ernst: Handy-Eltern fliegen raus

Kurze Zeit später habe man in Tatortnähe aufgrund der Beschreibung drei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stellen können. Sie seien vorläufig festgenommen worden. Gegen alle drei wurde Strafanzeige erstattet.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zu möglichen Vorbeziehungen und Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (ng)