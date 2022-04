Suff-Fahrer baut gleich mehrere Unfälle – Opfer stellt ihn vor Wohnung

Die Polizei in Tellingstedt (Kreis Dithmarschen) hat es am Samstagabend gleich mit mehreren Verkehrsunfällen binnen kürzester Zeit zu tun bekommen – allesamt verursacht von ein und derselben Person. Ein Betrunkener, der zudem unter Drogen stand, hatte mit seinem Auto mehrere Crashs gebaut und war geflüchtet. Ein Mercedes-Fahrer, dessen Auto dabei beschädigt wurde, stellte den Mann vor seiner Haustür.

Wie die Polizei mitteilte, startete ein 41-Jähriger mit seinem Auto im Finkenweg eine regelrechte Zerstörungsfahrt. Der unter Drogen und Alkohol stehende Fahrer fuhr dort gegen ein Wohnhaus. Als er zurücksetzen wollte, rammte er einen geparkten Pkw. Danach fuhr er einfach los. Weit kam er aber nicht. Einige Meter weiter rammte der Betrunkene mit seinem Wagen einen in einem Carport abgestellten Anhänger. Damit nicht genug, die Unfallkette riss nicht ab: Durch die Kollision wurde der Anhänger gegen einen BMW geschoben.

Tellingstedt: Betrunkener verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Auch hier flüchtete der Suff-Fahrer vom Unfallort – und die Schneise der Verwüstung wurde noch größer. In der Osterbrookstraße geriet er in den Gegenverkehr und krachte mit einem Mercedes zusammen. Er ging erneut stiften. Der Mercedes blieb dabei fahrtüchtig und so nahm dessen Fahrer unmittelbar die Verfolgung – mit Erfolg. Vor dessen Haus stellte er den Flüchtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest.

Ein Alkoholtest bei dem Unfallfahrer ergab 2,02 Promille. Weil der Betrunkene zugab, auch Drogen genommen zu haben, wurde eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.