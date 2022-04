Im Norden: Rottweiler beißt Mann in den Po – Hundehalter flüchtet

Ein Mann ist am Sonntagabend in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Rottweiler angefallen worden. Das Tier biss ihn in den Po und verletzte ihn dabei. Der Hundehalter soll kurz darauf in einem Mercedes geflüchtet sein. Nach ihm wird gefahndet.

Der Vorfall geschah laut Polizei gegen 22 Uhr auf einem Wanderweg etwa 200 Meter vom Bundeswehr-Fähranleger entfernt. Hier sei ein 21-Jähriger auf einem Abendspaziergang unterwegs gewesen, als plötzlich zwei unangeleinte Hunde auf ihn zurannten. Dabei soll es sich um einen kleineren Vierbeiner und vermutlich einen Rottweiler gehandelt haben.

Fockbek: Unangeleinter Rottweiler beißt Mann in den Po

Während das kleinere Tier an dem 21-Jährigen vorbeilief, soll der Rottweiler den Mann angefallen und in den Po gebissen haben. Das Opfer verspürte zunächst unter Schock stehend keinen Schmerz, als ihn der mutmaßliche Hundehalter danach fragte.

Danach packte er seine Tiere in einem dunklen C-Klasse Mercedes und fuhr davon. Nach ihm wird gefahndet. Hinweise an Tel. (04331) 3322660.