Kinder zündeln in Gartenhaus – dann kommt es zum tragischen Unglück

In Papendorf (Landkreis Rostock) ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Gartenhaus war in Flammen aufgegangen. Dabei wurden zwei Kinder zum Teil schwer verletzt.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr zu einem leerstehenden Gartenhaus in der Ortschaft Papendorf gerufen. Ein Feuer wurde gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte habe man zwei Kinder (11 und 12 Jahre alt) mit zum Teil schweren Brandverletzungen vorgefunden.

Zwei Jungen zum Teil schwerst verletzt in Klinik

Der 11-Jährige war schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik. Der 12-Jährige hatte leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben beide Jungen in der Laube gezündelt. Die Jungen unternahmen Löschversuche. Einer der beiden habe eine Flasche mit unbekannter Flüssigkeit gefunden und damit versucht zu löschen. Es kam zu einer Verpuffung, in deren Verlauf die Laube in Flammen aufging. Die Polizei ermittelt.