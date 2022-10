Auf dem Fahrrad unterwegs: Junge (11) stirbt nach Kollision mit Lkw

Ein erst elf Jahre alter Junge ist bei einem Unfall am Mittwochabend in Schenefeld (Kreis Steinburg) ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei war der Schüler um 18 Uhr im Kreuzungsbereich Am Markt/Holstenstraße unterwegs, als ein linksabbiegender Lkw-Fahrer (54) das „fahrradfahrende Kind übersah und dann erfasste“.

Das Kind wurde vom Laster noch einige Meter mitgeschleift, bevor es auf der Straße regungslos liegenblieb. Der Lkw-Fahrer hatte den Unfall offenbar zunächst nicht bemerkt. Der Junge soll bei roter Ampel die Straße überquert haben, so die Erkenntnis der Polizei.

Schenefeld: Junge (11) stirbt nach Kollision mit Lkw

„Trotz intensiver Reanimationsversuche erlag der Junge vor Ort seinen Verletzungen“, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Unfallaufnahme sei ein Sachverständiger hinzugerufen, die Straße voll gesperrt worden. Seelsorger kümmerten sich um Einsatzkräfte, Ersthelfer und Augenzeugen.

Die Polizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Sie will nun die genauen Umstände des Unfall klären. Ob der Laster mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet war, ist unbekannt. (dg)