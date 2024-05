Fahrrad- und Kanufahrer sterben bei tragischen Unglücken im Norden

Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Freitag in Osnabrück tödlich verunglückt. Stunden zuvor starb bereits ein Kanufahrer in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Fahrradfahrer ist ersten Erkenntnissen zufolge in einer scharfen Kurve auf einer abschüssigen Straße geradeaus in die Böschung gefahren. Dort ist er dann mit einem Baumstumpf kollidiert und gestürzt. Einem Polizeisprecher zufolge erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen. Zu Alter und Geschlecht gab es zunächst keine Angaben.

Meck-Pomm: Kanufahrer stürzt ins Wasser und ertrinkt

Am Nachmittag war bereits in Burow in Mecklenburg-Vorpommern ein Kanufahrer tödlich verunglückt. Der 66-Jährige ertrank in der Müritz-Elde-Wasserstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann bei Burow (Kreis Ludwigslust-Parchim) seitlich von seinem Kanu ins Wasser gekippt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Mitfahrer des Mannes wendeten umgehend ihr Kanu und zogen ihn aus dem Wasser. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb der Mann noch vor Ort. (dpa/mp)