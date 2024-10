Höchster Lottogewinn der Geschichte im Nordosten!

Die meisten Lottospieler träumen von einem Millionengewinn. Der bisher höchste Gewinn in Mecklenburg-Vorpommern geht jetzt an einen anonymen Glücklichen in Vorpommern-Greifswald.

Der mit 16,4 Millionen Euro größte Lotto-Gewinn in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns geht an einen Glückspilz im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Der Tipper oder die Tipperin hat bei der Mittwochsziehung der Lotterie 6aus49 mit den Zahlen 4 – 5 – 9 – 22 – 47 – 48 und der Superzahl 0 ein goldenes Händchen bewiesen, wie die Lotto-Gesellschaft MV mitteilte.

Er oder sie spielte demnach anonym in einer Lotto-Annahmestelle und gab zwei Tipps mit einem Einsatz von 2,40 Euro ab. Der Gewinn belaufe sich auf genau 16.411.306,50 Euro. „Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der ersten Gewinnklasse liegt bei 1:140 Millionen.“

Vorheriger Rekord-Gewinn im Jahr 2006

Der bis dahin größte Lotto-Gewinn in Mecklenburg-Vorpommern liegt fast zwei Jahrzehnte zurück. Er wurde laut Lotto-Gesellschaft im Jahr 2006 ebenfalls in der Lotterie 6aus49 erzielt und lag bei rund 14 Millionen Euro.

Da aktuell der Jackpot geknackt wurde, warten bei der nächsten Ziehung 6aus49 am Samstag „nur“ rund drei Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse, wie es weiter hieß. (dpa/mp)