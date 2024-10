Gefüllte Pizza-Taschen, die an einen italienischen Döner erinnern: Mit diesem Foodtrend hat John Drewes in Hamburg einen Nerv getroffen. In seinem Pop-up-Laden, einem umgebauten Schiffscontainer an den Messehallen, stehen die Gäste Schlange. Doch nun zieht er mit seinen „Panuozzi“ um – und verkauft sie an gleich drei neuen Orten.