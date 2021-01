Hier kann es eng werden: Sperrungen und Arbeiten auf der A1 im Norden

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Gleich mehrere Baustellen auf der A1 werden in den nächsten Tagen den Verkehr im Norden beeinträchtigen. Die Ausfahrt Reinfeld wird für zwei Tage gesperrt.

Ab Dienstag, 19. Januar bis zum 22. Januar jeweils von 8 bis 16.30 Uhr, werden auf der A1 in Richtung Bremen ab Höhe Glinder Aue bis nach der Auffahrt der Anschlussstelle HH-Billstedt notwendige Baumschnittarbeiten im Seitenbereich durchgeführt. Die Arbeiten finden ausschließlich auf dem Standstreifen statt. Die drei vorhandenen Fahrstreifen bleiben für den Verkehr aufrechterhalten.

Bauarbeiten auf der A1: Ausfahrt Reinfeld wird für zwei Tage gesperrt

Außerdem wird am Mittwoch, den 20. Januar und am Donnerstag, den 21. Januar jeweils von 9 bis 16 Uhr, die Anschlussstelle Reinfeld in Richtung Norden gesperrt. Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Lübeck ist ausgeschildert. Im Bereich der Ausfahrt wird ein Anpralldämpfer und ein Fahrzeugrückhaltesystem neu errichtet, um die Energieversorgungseinheit des „eHighway“ zu schützen und die Verkehrssicherheit an dieser Stelle zu erhöhen.



Eine zweistreifige Verkehrsführung im Baustellenbereich bleibt erhalten, die Geschwindigkeit wird auf 80 km/h beschränkt. Die Nutzung der Auffahrt der Anschlussstelle Reinfeld in Richtung Norden ist weiterhin möglich. (hb)