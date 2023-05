Heute wieder Streiks im Einzelhandel – auch in Hamburg

Im Norden wird am Mittwoch im Einzelhandel wieder die Arbeit niedergelegt: Die Gewerkschaft Verdi hat einen zentralen Warnstreiktag angekündigt. Welche Geschäfte möglicherweise geschlossen bleiben, ist allerdings noch unklar.

Der Warnstreik im norddeutschen Einzelhandel betrifft Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In Hamburg ist es bereits der dritte angekündigte Streiktag. Am Freitag und Samstag vergangener Woche wurden unter anderem Rewe, Netto oder Kaufland sowie ein Einrichtungshaus und einige Modeketten bestreikt.

Mittwoch wird im Norden im Einzelhandel gestreikt

Die zentrale Streikkundgebung am Mittwoch ist in Kiel geplant, um 11 Uhr soll ein Demonstrationszug am Hauptbahnhof starten. Eine Kundgebung wird es dann laut ver.di gegen 12 Uhr auf dem Rathausplatz geben. Erwartet werden Beschäftigte aus dem ganzen Verdi-Nord-Gebiet.

In Schleswig-Holstein sind mehr als 125.000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt. Sie fordern mehr Lohn, denn laut Gewerkschaft ist das Angebot der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der ersten Runde der Tarifverhandlung nicht ausreichend. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne um 2,50 Euro pro Stunde, mindestens aber einen Stundenlohn von 13,50 Euro für alle im Einzelhandel Beschäftigten. (mp/dpa)