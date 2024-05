Haus bei Hamburg wird Raub der Flammen – dramatische Szenen in der Nacht

Drama in Ahrensburg: Am Donnerstagabend ist das Haus einer 84-jährigen Frau in Brand geraten. Die alte Dame konnte in letzter Sekunde von ihren Nachbarn gerettet werden. Ihr Haus brannte komplett aus.

Das Feuer war gegen 21.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in dem Einfamilienhaus im Weidenstieg 20 in Ahrensburg (Kreis Stormarn) ausgebrochen. Nachbarn bemerkten die Flammen und retteten die 84-jährige Bewohnerin aus ihrem Haus.

Das Einfamilienhaus in Ahrensburg brannte komplett aus

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Zuhause der Seniorin am Ende einer Sackgasse bereits lichterloh. Die Einsatzleitung forderte immer wieder Verstärkung an, bis am Ende rund 120 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt waren. Zeitweise bestand die Gefahr, dass die Flammen auch auf das benachbarte Wohnhaus übergreifen würden. Dies konnte jedoch verhindert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse auf Café mitten in Eimsbüttel: Diese Spuren verfolgt die Polizei

Anwohner in der Umgebung wurden par Warnapp aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- oder Lüftungsanlagen abzuschalten.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– FC St. Pauli und HSV: Wem gehört die Stadt?

– Warum immer mehr junge Hamburger vom Kalifat träumen

– Interview mit Senatorin Melanie Leonhard über Köhlbrandbrücke, Hafen & Co.

– Mit Jan Delay an den frühen Orten seiner Karriere

– Das passiert auf einer Kinky-Party auf dem Kiez

– 20 Seiten Sport: Alles zum Derby

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Das Einfamilienhaus der alten Dame brannte komplett aus. Zwar öffnete die Feuerwehr noch das Dach, um gezielter gegen die Flammen vorgehen zu können. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Doch vergeblich – die 84-Jährige verlor ihr gesamtes Hab und Gut. Der Einsatz endete erst weit nach Mitternacht. (ng)