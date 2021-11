Dieser Teenie hat es faustdick hinter den Ohren. Erst haute er aus einer Jugendeinrichtung in Berlin ab, dann beklaute er seinen Opa in Plön (Ostholstein) und haute das Geld anschließend in Hamburg auf den Kopf. Danach reiste er weiter durch Norddeutschland. Bundespolizisten erwischten ihn dann Hannover.

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte, griffen die Beamten einen 14-Jährigen am Mittwochmittag gegen 12.30 in einem Fernzug auf. Dort war der Junge aufgefallen weil er seinen Mund-Nase-Schutz nicht vorschriftsmäßig trug. Als die Polizisten ihn dann überprüften, kamen sie aus dem Staunen gar nicht mehr raus.

Geklautes Geld in Hamburg verjubelt

Zunächst gestand der 14-Jährige, dass er am letzten Sonntag aus einer Jugendeinrichtung in Berlin abgehauen sei. Von dort war er auch als vermisst gemeldet. Doch damit nicht genug: Es lag eine Strafanzeige gegen den Teenager vor. Die hatte sein Opa in Plön gestellt, nachdem er bemerkt hatte, dass der Junge ihm bei einem Besuch 4000 Euro gestohlen hatte. Das Geld verjubelte der Jugendliche dann zusammen mit einem Freund in Hamburg für Markenkleidung, Parfum und ein Smartphone und eine Hotelübernachtung.

Am Mittwoch war er weiter nach Hannover gereist. Von hier aus wollte er zurück nach Berlin, hatte aber nur noch 50 Cent in der Tasche und konnte die Fahrkarte nicht bezahlen. Seine Einkäufe stellten die Bundespolizisten sicher. Danach wurde er an das Jugendamt in Hannover übergeben.