Grausame Tat: In Wilhelmsburg haben Jugendliche in der Nacht zu Montag ein Obdachlosenlager in Brand gesetzt. Eine Person soll dabei nach Angaben der Polizei verletzt worden sein.

Am Sonntagabend ging bei der Polizei ein Notruf wegen eines brennenden Obdachlosenlagers ein. In der Georg-Wilhelm-Straße fanden die Beamten tatsächlich ein brennendes Lager vor, das von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden musste.

Wilhelmsburg: Jugendliche stecken Obdachlosenlager in Brand

Gegenüber der Polizei gaben Zeugen vor Ort an, dass eine Gruppe Jugendlicher das Obdachlosenlager mit Eiern und Böllern beworfen haben soll, daraufhin fing das Lager Feuer. Besonderes erschreckend: In dem Lager habe sich noch eine Person befunden, die verletzt geflohen sei.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Schwert und in Mittelalter-Kostüm! Mann geht auf Menschen los – Tote und Verletzte

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, konnten bisher weder die mutmaßlich verletzte Person noch die Jugendlichen ausfindig gemacht werden. Die Brandermittler des Landeskriminalamts (LKA 45) haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jedem Polizeikommissariat.