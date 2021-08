Maskenpflicht gilt nur für andere, dachte sich anscheinend ein zugreisender Senior. Der 76-Jährige verweigerte partout das Tragen des obligatorischen Schutzes für Mund und Nase. Die Polizei musste ihn am Ende aus dem Zug zwingen – unter größerem Widerstand.

Der 76-Jährige befand sich am Freitag in einem Intercity nach Berlin und wollte keine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Zugbegleiter forderten den promovierten Akademiker mehrfach dazu auf, eine Maske aufzusetzen.

Hannover: Senior wird handgreiflich gegen Bundespolizei

Doch keine Chance – und so wurde der Senior von der Weiterfahrt ausgeschlossen. In Hannover sollte er aussteigen, verweigerte allerdings auch das. Selbst den Bundespolizisten gelang es nicht, den Berliner zum freiwilligen Ausstieg zu bewegen.

Als die Beamten das Gepäck des Mannes an sich nahmen, wurde der 76-Jährige sogar handgreiflich. Für sein Verhalten kassierte er Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (mp/dpa)