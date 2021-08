„Kinder- und Frauenrechte“ hieß das Motto einer Wahlkampfveranstaltung, die die AfD-Schatzmeisterin und Partei-Bezirkschefin Mitte, Nicole Jordan, am Samstagabend in Wilhelmsburg abhielt. Das sprach sich in der linken Szene rasch herum. Am Ende musste die Polizei anrücken.

Die Veranstaltung war nach MOPO-Informationen von 18 bis 22 Uhr angesetzt. In den Räumen am Ernst-August-Stieg fand sich eine Handvoll Anhänger der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei ein. Darunter auch Jordans Parteikolleginnen Olga Petersen und Leyla Bilge. Zur Sicherheit waren auch ein paar Funkstreifenwagen der Polizei vor Ort. Laut Polizei verlief die Veranstaltung zunächst ohne Zwischenfälle.

60 Gegendemonstranten versammelten sich am Grundstückstor – Flaschen flogen

Das änderte sich aber gegen 22.20 Uhr. Die Polizei war zum größten Teil wieder abgerückt, als plötzlich rund 60 Personen aus dem linken Spektrum vor dem Haus der AfD-Politikerin auftauchten. Den Beamten des vor Ort gebliebenen Streifenwagens schwante Böses – sie riefen Verstärkung. Noch während die auf der Anfahrt waren, drohte die Lage am Ernst-August-Stieg zu eskalieren. Es wurde am stabilen Grundstückstor gerüttelt, Flaschen flogen.

Das könnte Sie auch interessieren: Auch Mitarbeiter rechtsextrem – AFD in Hamburg wird immer radikaler

Wie ein Zeuge auf seiner Website mitteilte, seien die AfD’ler höchst unruhig geworden und hätten sich mit Schaufeln bewaffnet. Als kurze Zeit später Mannschaftswagen der Polizei eintrafen, flüchteten die Gegendemonstranten in alle Himmelsrichtungen. Zwei konnten von den Beamten angehalten und überprüft werden. Sie erhielten einen Platzverweis. Danach kehrte laut Polizei-Lagedienst Ruhe ein.