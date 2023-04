„Nicht an der Nase herumführen lassen“: 90-Jährige verjagt Trickdiebe

In Hannover haben am Dienstag zwei Männer und eine Frau gleich drei Mal versucht, eine Seniorin zu überlisten, um in ihre Wohnung zu gelangen. Die 90-Jährige erkannte die Masche jedoch und entlarvte die Trickdiebe. Jetzt fahndet die Polizei nach den Tätern.

Eine 90 Jahre alte Frau hat drei Trickdiebe entlarvt und verjagt. Die drei Täter sollen am Dienstag innerhalb einer halben Stunde versucht haben, die Seniorin jeweils mit verschiedenen Maschen zu überlisten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau aus Hannover habe sich „aber nicht an der Nase herumführen“ lassen.

Diebin gibt sich als Nachbarin aus: 90-Jährige durchschaut die Masche

Der erste Dieb wollte den Angaben nach die Frau auf ihrem Heimweg und in ihre Wohnung begleiten. Dazu behauptete er, dass die beiden sich kennen würden. Vor der Wohnung der 90-Jährigen soll sich eine weitere Diebin als neue Nachbarin ausgegeben haben und unter Vorwänden versucht haben, Zutritt zur Wohnung der Seniorin zu bekommen. Ein Dritter gab sich als Mann der angeblichen neuen Nachbarin aus. Er wollte die 90-Jährige unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs in den Keller locken.

Die Frau nahm daraufhin ihr Handy und begann, die Nummer der Polizei zu wählen. Daraufhin flohen die Täter. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den Verdächtigen und bittet um Hinweise. (dpa/mp)