Gefährliche Attacke in Hannover! In der Nacht zu Sonntag hat ein 15-Jähriger versucht, eine junge Frau anzuzünden. Er hielt ein Feuerzeug vor eine Haarspray-Dose und erzeugte so mehrere Stichflammen, mit denen er gezielt die junge Frau attackierte.

Die Polizei Hannover sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall auf dem Platz Am Küchengarten beobachtet haben. Gegen 1 Uhr soll sich der 15-Jährige von hinten einer Gruppe junger Frauen genährt und gezielt eine von ihnen attackiert haben. Sie stand nur etwa einen Meter entfernt. Da er sie mit den Flammen verfehlte, blieb sie unverletzt.

Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, so dass der mutmaßliche Täter nur wenige Minuten nach seiner Flucht gefasst wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer (0511) 109-3920 zu melden.