Die Kripo Segeberg fahndet seit Freitagabend nach zwei bislang unbekannten Tätern, die in Norderstedt (Kreis Segeberg) zwei Teens (14 und 15) abgezogen haben sollen. Eins der Opfer wurde zudem ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten.

Laut Polizei geschah die Tat am Freitag gegen 18.30 Uhr am Einkaufszentrum an der Berliner Allee. Die 14 und 15 Jahre alten Teenager waren zwischen einem Handy-Shop und einem Schuhgeschäft von zwei anderen Jugendlichen in einen Streit verwickelt worden. Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten den Geschädigten Bargeld und kabellose Kopfhörer abgenommen haben.

Nahe Hamburg: Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen

Die Täter flohen in Richtung Coppernicusstraße und konnten unerkannt entkommen. Nach ihnen wird gefahndet. Die Täter sollen etwa 15 Jahre alt sei,, zwischen 1,70 und 1,75 Meter und von schlanker Statur. Einer von ihnen trug eine graue Nike Jogginghose und weiße Nike Schuhe, einen dunklen Pullover und eine schwarze Nike-Bauchtasche. Hinweise anan die Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-52 80 60. (ruega)