Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 18-Jähriger bei einem Hochzeitskorso in Hannover aus einem fahrenden Auto geschossen. Auch andere Hochzeitsgäste glänzten nicht gerade mit vorbildlichem Verhalten.

Die Polizei war am Samstag auf den Autokorso aufmerksam geworden. Aus einem der hinteren Fahrzeuge wurde eine Waffe gehalten und abgefeuert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten die Fahrzeuge kontrollieren wollten, kamen drei junge Männer auf sie zu.

Hannover: 18-Jähriger schießt aus fahrendem Auto

Unter ihnen befand sich der 18-Jährige, der eine Waffe in der Hand hielt. Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den jungen Mann auf, die Schusswaffe auf den Boden zu legen, was dieser dann auch tat. Die Polizisten legten ihm Handfesseln an.

Ein 24-Jähriger mischte sich ein und versuchte, den 18-Jährigen zu befreien. Die Einsatzkräfte wehrten den Angreifer ab. Von anderen weiteren Hochzeitsgästen folgten verbale Angriffe auf die Beamten. Die Polizei drohte mit Reizstoff und brachte den 18-Jährigen zum Funkstreifenwagen. Nachdem weitere Einsatzkräfte hinzugekommen waren, beruhigte sich die Situation. Eine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 24-Jährige erhält eine Anzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung. (mp/dpa)