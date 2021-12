Eine 31-jährige Frau ist bei einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in Hannover mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden.

Die 31-Jährige sei notoperiert worden und schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Auch ein 24-Jähriger Mann sei schwer verletzt worden. Die Polizei habe vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Es handelt es sich um eine 29 Jahre alte Frau und drei Männer (29, 32 und 33). Zum Tatmotiv liegen der Polizei aktuell keine Hinweise vor.

Messerstiche in Schnellrestaurant: Frau lebensgefährlich verletzt

Vor dem Schnellrestaurant war am Sonntagabend eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in körperliche Gewalt ausgeartet. Im Verlauf des Streits verlagerte sich die Auseinandersetzung ins Innere des Restaurants. Dort hielten sich zum Tatzeitpunkt viele Besucher auf, sie wurden aber nicht verletzt.

Im Laufe der Auseinandersetzung stach jemand auf den Oberkörper der 31-Jährigen ein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am Abend notoperiert wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe fand die Polizei in der Nähe des Schnellrestaurants. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags und sucht nach Zeugen. (mp/dpa)