Gesucht wegen 77 Straftaten! Mann an Flughafen im Norden verhaftet

Erwischt! Am Flughafen in Hannover ist die Bundespolizei auf einen Mann aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, hat dieser nicht nur einmal gegen das Gesetz verstoßen.

Ein Mann, gegen den in 77 Fällen ermittelt wird, ist am Flughafen in Hannover festgenommen worden. Die Beamten seien bei der Ausreisekontrolle in der Nacht auf den Mann aufmerksam geworden, teilte die Bundespolizei mit.

Dabei stellten sie fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle in Sachsen-Anhalt vorlag. Dem 54-Jährigen wird darin die Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 66 Fällen und Steuerhinterziehung in elf Fällen vorgeworfen. Dabei entstand nach Angaben der Ermittler eine Schadenssumme von rund 810.000 Euro. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (dpa/mp)