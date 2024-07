Der Prozess gegen den bereits wegen Körperverletzung und anderer Gewaltdelikte einschlägig vorbestraften Jaser A. ist beendet: Der 31-Jährige hatte im vergangenen Sommer seine Ex-Freundin entführt und fünf Tage lang in seiner Wohnung an der Elbchaussee in Othmarschen bestialisch misshandelt, mit dem Tode bedroht und mehrfach vergewaltigt. Das Urteil spricht eine klare Sprache – genau wie der Richter gegenüber Zeugen, die das Martyrium der 21-Jährigen ganz anders darstellten.