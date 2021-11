Bei einer Auseinandersetzung am Barsinghausener Bahnhof wurde ein 22-Jähriger am Dienstagabend mit einem Messer schwer verletzt. Es bestehe sogar Lebensgefahr, so die die Polizei.

Die Person wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es handelte sich um einen Streit zwischen dem Opfer und einem 18-Jährigen, erklärten die Beamten auf MOPO-Nachfrage.

Streit mit Messer: Beide Kontrahenten verletzt

Der 18-Jährige befand sich danach zunächst auf der Flucht, wurde aber von der Polizei aufgegriffen. Auch er hat Schnittverletzungen davongetragen.

Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. (dpa/ncd)