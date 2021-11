Die verantwortungslose Raserei eines BMW-Fahrers führte in der Nacht zu Samstag in Husum (Nordfriesland) zum Abbruch einer Verfolgungsjagd. Die Beamten wollten den Wagen stoppen, weil er durch mehrere Rambo-Aktionen im Straßenverkehr aufgefallen war. Am Ende ging die Sicherheit vor.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag gegen 0.50 Uhr. Einer Streifenwagenbesatzung war ein blauer BMW 560L aufgefallen, der am Buschkamp beim Einfädeln in den Kreisverkehr nicht blinkte und anschließend Vollgas gab.

Etwas später überholte die Limousine einen LKW trotz bestehendem Überholverbot und drückte weiter auf das Gaspedal.

Auto flüchtet mit Tempo 215 durch den Baustellenbereich

Die Polizisten verfolgten das Fahrzeug, das mittlerweile 180 Km/h auf dem Tacho hatte, und auf die Bundesstraße 5 zusteuerte, mit Blaulicht und Anhaltezeichen. Doch die Person am Lenkrad des BMW gab weiter Gas.

Im Baustellenbereich erreichte der BMW 215 Stundenkilometer statt der dort erlaubten Tempo 50. Weil den Beamten eine weitere Verfolgung zu riskant erschien, brachen sie die Verfolgung ab. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise sind unter Telefon 04881 2869920 erbeten.