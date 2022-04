Hagelschauer-Chaos bei Hamburg: Autos kollidieren und rutschen in Leitplanken

Schwerer Unfall bei Hamburg: Wegen eines plötzlich auftretenden Hagelschauers sind am Sonntag auf der A1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) zwei Autos miteinander kollidiert, weitere bei Ausweichversuchen in die seitlichen Planken gekracht.

Die Fahrer der ausweichenden Autos rutschten mit ihren Wagen auf Grund der Glätte in die Leitplanken. Drei Menschen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Hagelschauer sorgt für Unfälle auf A1 bei Hamburg

Es wurden auch diverse Insassen anderer Autos, die am Unfall beteiligt waren, behandelt, darunter auch Kinder. Sie alle blieben allerdings unverletzt. Zwei Fahrzeuge wurden zur naheliegenden Raststätte Buddikate gezogen und deren Fahrer dort behandelt.

Auf der glatten Fahrbahn lagen über hunderte Meter verteilt Trümmerteile. Kräfte der Feuerwehr sammelten sie wieder ein, nahmen ausgelaufene Kraftstoffe auf. Die Polizei ließ den Verkehr auf der A1 in südlicher Richtung voll sperren. Es staute sich auf mehreren Kilometern. „Ein Rettungswagen wurde auf der Anfahrt aufgrund einer illegalen Wendung eines Verkehrsteilnehmers behindert“, so ein Lagedienst-Sprecher. Der Fahrer wollte mitten auf der Autobahn wenden.

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch viele freiwillige Helfer, wurden gerufen. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Später wurde eine A1-Spur wieder freigegeben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wegen Hagelschauern war es in den vergangenen Tagen wiederholt zu schweren Unfällen in Schleswig-Holstein und Umgebung gekommen: Zuletzt verlor ein Fahrer auf der A23 bei Elmshorn die Kontrolle über seinen Mercedes, stieß mit diesem gegen die Leitplanke. Die Familie konnte sich noch rechtzeitig retten – kurz darauf fuhr ein Golf in die Unfallstelle. (dg)