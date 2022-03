Großbrand in Wohnhaus: 80-Jähriger in Gartenlaube gefunden

Am Montagabend ist es in einem Einfamilienhaus in Heide (Schleswig-Holstein) zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Anwohner setzten einen Notruf ab. Der 80-jährige Mieter des brennenden Hauses wurde im Gartenschuppen gefunden.

Um 22.45 Uhr wurde das Feuer von Anwohnern in der Norderstraße gemeldet. Der 80-Jährige Mieter des brennenden Hauses wurde während der Löscharbeiten im Gartenschuppen gefunden – er ist unverletzt.

Heide: Brand in Wohnhaus – Mieter bleibt unverletzt

Das Feuer und die Löscharbeiten zerstörten die Fenster und Türen des Hauses großflächig. Der Schaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 250.000 Euro geschätzt.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, das Haus wurde dafür vorerst beschlagnahmt. (vd)