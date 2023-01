Bei Hamburg: Mitarbeiter stürzt in Supermarkt-Müllpresse und stirbt

Schrecklicher Unfall in Norderstedt: Ein 69-Jähriger ist am Sonntag tot aus der Müllpressanlage eines Supermarktes in Schleswig-Holstein geborgen worden.

Wie die Polizei gegenüber der MOPO mitteilte, hatte die Ehefrau den Mann als vermisst gemeldet, nachdem er am Samstag nicht von der Arbeit im Norderstedter Supermarkt „famila“ aufgetaucht war. Am Sonntag machten sich Angehörige auf die Suche und erhielten Hinweise darauf, dass sich der Vermisste auf dem Gelände des Supermarktes befinden könnte.

Norderstedt: Mann in Müllpresse von „famila“ gefunden

Eine Auswertung der Überwachungskameras ergab dann laut Polizei, dass der 69-Jährige in die Müllpresse auf dem Gelände gestürzt war. Dort fanden die Ermittler schließlich seine Leiche.

Das könnte Sie auch interessieren: Messerattacke in Brokstedt: Hamburgs Justizbehörde unter Druck

Wieso der Mann in die Presse stürzte, konnte noch nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (prei)