Gewitter, Orkanböen, Sturmflut: Jetzt wird das Wetter richtig fies

„Leise rieselt der Schnee“ – Fehlanzeige! Die letzten Tage vor den Feiertagen werden noch einmal richtig ungemütlich: Gewitter, Orkanböen, Graupelschauer – das Wetter im Norden ist so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Sogar eine Sturmflutwarnung besteht.

Die Feiertage rücken immer näher, doch Hoffnung auf eine weiße Weihnacht sollten Hamburger nicht machen. Niederschlag wird es laut Deutschem Wetterdient (DWD) die Tage trotzdem genug geben.

Stürmisches Wetter für die folgenden Tage erwartet

Bereits am Mittwoch regnet es, es kann bei Höchstwerten um die sieben Grad sogar zu kurzen Gewittern kommen. Gerade an den Küsten weht dabei ein starker und teils in Sturmböen auftretender Wind, der zum Abend jedoch wieder nachlässt. Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt wechselnd regnerisch bei drei bis fünf Grad.

Tags darauf wird es wirklich ungemütlich: Ein Sturm mit Schauern und vereinzelten Gewittern braut sich am Donnerstag zusammen. Das alles bei nicht sehr winterlichen acht bis zehn Grad. Dazu kommt ein zunehmend starker Wind, der an der Nordsee gar in orkanartigen Böen auftreten kann. Ähnlich fies bleibt es in der Nacht: Richtung Ostsee vermischt sich der Regen dann auch mit Graupel und Schnee bei Temperaturen um die drei Grad.

Sturmflutgefahr für Hamburg

Da die Gefahr von orkanartigen Böen weiterhin bestehen bleibt, gilt für Hamburg und die Nordseeküste eine Sturmflutwarnung: Das Nachthochwasser in der Nacht zum Freitag und das Tageshochwasser am Freitag werden voraussichtlich mehr als vier Meter über Normalnull auflaufen. Damit droht auf dem Fischmarkt und an anderen tief gelegenen Orten Land unter.

Auch am Freitag fegen schwere Sturmböen über die norddeutschen Küsten, zudem bleibt es bewölkt und nass. Nach Osten hin können bei Maximaltemperaturen um die fünf Grad auch Schnee und Graupel dazukommen. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf null bis drei Grad: Wegen der vereinzelten Schneeschauer wird gerade an den Küsten vor örtlicher Glätte gewarnt.

Der Tag vor Heiligabend beginnt zunächst teils freundlich, mit nur einzelnen küstennahen Schauern. Dann holt das Wetter aber erneut die Rute raus: Die Wolken kommen zurück und haben bei fünf bis sechs Grad wieder ordentlich Regen im Gepäck.

Anfangs weht am Samstag noch ein mäßiger, an der See wieder frischer und böiger Nordwest- bis Westwind – der flaut bis zum Abend jedoch wieder ab. Die Nacht zum 24. bleibt unverändert regnerisch bei minimal einem bis vier Grad. (mwi)