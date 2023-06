Bevor gemäht wird: Hamburger Baulöwe setzt Drohnen ein, um Kitze zu schützen

Wenn Wiesen gemäht werden, sind Rehkitze in Lebensgefahr. Baulöwe Dieter Becken setzt deshalb Drohnen ein. Auf dem Gut Kleefeld konnte der Unternehmer so jetzt die ersten Kitze retten.

„Das hat mich unglaublich glücklich gemacht“, so Becken zur MOPO. Bei Cambs, unweit des Schweriner Sees, besitzt der Hamburger Flächen. Bevor gemäht wird, lässt er dort die Drohne über die Wiesen fliegen. Mit der Kamera an Bord entdeckte der Förster aus der Luft zwei Kitze, die sich dort versteckt hatten, während die Mutter auf Futtersuche war. Er dirigierte Dieter Becken dahin, wo sich beide versteckt hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schandfleck bei Hamburg: Die Riesenwand, die alle nervt

In Schockstarre ließen sich die Kitze dann von Becken in Kisten packen. Die wurden am Feldrand deponiert und siehe da: Nach kurzer Zeit kam die Mutter und nahm ihre fiependen Kleinen in Empfang.