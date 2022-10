Frontal-Crash im Norden: SUV kracht in Auto – zwei Schwerverletzte

In Scharmbeck (Winsen) kam es am Dienstag gegen 17.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein SUV krachte in ein Auto. Zwei Menschen wurden verletzt.

Laut Angaben der Polizei soll der 35-jährige SUV-Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Mann sei schließlich auf der entgegenkommenen Spur gelandet. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto.

Zwei Verletzte bei Frontal-Crash in Winsen

Der 62-jähriger Fahrer des Autos sowie der SUV-Fahrer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, schweben beide nicht in Lebensgefahr.

Der SUV und das Auto wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 33.000 Euro. Warum der SUV-Fahrer aus der Linkskurve flog, ermittelt die Polizei. (sd)