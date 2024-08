Frau stürzt ins Hafenbecken – Touristen retten sie

Sie reagierten geistesgegenwärtig – und retteten so einer Frau das Leben: Zwei Touristen sind in Bremerhaven ins Hafenbecken gesprungen, in das Sekunden vorher eine Frau gefallen war.

Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr alarmiert, weil eine Frau auf Höhe des Deutschen Auswandererhauses ins Hafenbecken gefallen war.

Heldenhafter Einsatz: Zwei Touristen sprangen ins Wasser, um die Frau zu retten

Sofort wurden zahlreiche Kräfte mobilisiert – unter anderem auch die Rettungstaucher. Doch noch während die Retter auf dem Weg waren, gab es schon Entwarnung. Denn: Zwei Touristen, die den Vorfall beobachtet hatten, waren ins Wasser gesprungen und hatten die Frau zu einer Barkasse gezogen, wo sie an Bord genommen wurde.

Als die Rettungskräfte eintrafen, übernahmen sie die medizinische Versorgung der Frau. Mithilfe einer Drehleiter wurde sie an Land gehoben und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Warum die Frau ins Wasser gestürzt war, ist nicht bekannt. (ng)