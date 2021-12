Eine 66-Jährige ist im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) an Unterkühlung gestorben. Anwohner hatten die leblose Frau am Sonntag in Bremervörde auf der Auffahrt eines Nachbargrundstücks gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.

Rettungskräfte versuchten, die stark unterkühlte Frau zu reanimieren. Die 66-Jährige starb jedoch kurz darauf in einer Klinik.

Zunächst war unklar, wie die Frau auf das Grundstück gekommen ist. Hinweise für ein Fremdverschulden gibt es jedoch nicht. Die Polizei hat Ermittlung aufgenommen. (dpa/mp)