Drama bei Brand: Frau springt aus dem Fenster – Mann schwer verletzt im Haus

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) hat in der Nacht zu Montag mehr als 100 Einsatzkräfte beschäftigt. Eine Mutter sprang aus dem Fenster, auch ihr Sohn konnte sich retten. Den Vater fanden Retter schwer verletzt im brennenden Haus.

Der Brand brach kurz nach Mitternacht aus. Laut Feuerwehr wurden die Bewohner und ihr Sohn durch Rauchmelder und knisternde Geräusche auf das Feuer im Obergeschoss aufmerksam. Die Feuerwehr war rasch am Einsatzort. Dort spielten sich dramatische Szenen ab.

Stapel: Drei Verletzte bei Wohnhausbrand im Norden

Flammen schlugen aus dem Obergeschoss. Die Bewohnerin war aus dem Fenster gesprungen. Sie wurde vom Notarzt versorgt und kam in eine Klinik. Ebenso ihr Sohn, der sich in Freie gerettet hatte. Von dem Ehemann und Vater aber fehlte jede Spur. Den fanden Feuerwehrmänner wenig später schwer verletzt im Haus. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen nach Lübeck.

Erst nach Stunden war der Brand gelöscht. Laut des Einsatzleiters waren 115 Retter im Einsatz. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.