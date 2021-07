In einem Zimmer der Psychiatrischen Klinik am Wienebütteler Weg in Lüneburg ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. 80 Patienten mussten daraufhin das Gebäude verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Um kurz nach 19 Uhr wurden die Beamten alarmiert. Sie löschten daraufhin, nachdem das Gebäude gesichert war, ein in Flammen stehendes Bett. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ob sie in dem betroffenen Zimmer wohnt, war zunächst unklar. Sie wurde vor Ort behandelt und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lüneburg: Feuer in Psychiatrie – 80 Patienten evakuiert

Noch am Abend durften alle Patienten wieder in ihre Zimmer. Noch ist die Brandursache unbekannt. Die Polizei ermittelt in dem Fall und nahm in der Nacht ihre Arbeit auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Sicherungsverfahren gegen 21-Jährigen in Lüneburg gestartet

Der Vorfall ereignete sich in derselben psychiatrischen Klinik, in der Anfang des Jahres ein 19-Jähriger mehrere Pfleger und Patienten angegriffen und zwei Menschen getötet hatte. Im darauffolgenden Prozess entschied das Lüneburger Landgericht, dass der Angeklagte dauerhaft in eine psychiatrische Klinik untergebracht werden soll. Ein Gutachten hatte dem Mann paranoide Schizophrenie attestiert. Er hörte Stimmen und fühlte sich verfolgt. (dg)