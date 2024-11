Erster Schnee vor den Toren Hamburgs gefallen – so sind die Aussichten bei uns

Der erste Schneefall des Winters hat am Dienstagmorgen Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg in eine weiße Winterlandschaft verwandelt.

Die weiße Pracht bedeckte ab etwa 8 Uhr unter anderem den Rathauspark im Stadtzentrum mit einer Schneeschicht. Zahlreiche Buchholzer nutzten die Gelegenheit für einen morgendlichen Spaziergang durch die verschneite Parkanlage. Der Winterdienst rückte zeitgleich aus, um die wichtigsten Verkehrswege von Schnee und Eis zu befreien.

Hier hat es schon geschneit

Besonders malerisch präsentierte sich das winterliche Naturschauspiel im Lohberge-Wald beim Brunsberg. Die schneebedeckten Bäume und Wege boten dort ein idyllisches Bild der frühen Winterlandschaft.

Und wie sind die Aussichten für Hamburg? In der Nacht zum Mittwoch halten Regen- und Schneeschauer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an. Im Verlauf des Tages wechseln sich im Binnenland dann Sonne und Wolken ab, an der Küste sowie an der Elbe werden Regen- und Schneeschauer erwartet. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von vier Grad.