Da ist er wieder! Hier wird Hamburgs berühmtester Weihnachtsbaum aufgestellt

Der Countdown läuft: Weihnachten rückt immer näher. Seit Sonntagabend steht auch Hamburgs wohl bekanntester Weihnachtsbaum wieder an seinem Platz – trotz ungemütlicher Bedingungen.

Langsam wird es weihnachtlich in der Hamburger Innenstadt: Die Weihnachtsbeleuchtung in der Mönckebergstraße wurde aufgehängt, die Weihnachtsmärkte werden aufgebaut und jetzt steht auch die berühmte Tanne wieder auf ihrem Podest auf der Binnenalster.

Tanne aus Schleswig-Holstein steht wieder auf der Binnenalster

Der Baum wurde am späten Sonntagabend auf einem Lastwagen in die Innenstadt gefahren und dann von der Lombardsbrücke aus mit einem Kran auf sein Ponton gehievt. Die Tanne ist ganze 14 Meter hoch, 1,8 Tonnen schwer und 38 Jahre alt. Sie stammt aus einer Baumschule in Schleswig-Holstein. Für Baumpfleger Martin Hüfner ist es auch nach Jahren „immer wieder spannend und etwas Besonderes“, erklärte er Reportern vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Pracht-Villa in Rotherbaum steht seit Jahren leer – und das liegt auch an der Größe

Nur das Wetter wollte noch nicht ganz zur vorweihnachtlichen Stimmung passen: Graupel statt Schnee. Doch davon ließ sich das Team aus Freiwilliger Feuerwehr, Logistikern, Baumpflegern und Festmachern nicht beirren. In den nächsten Tagen wird Hamburgs Weihnachtsbaum geschmückt. Dann fehlt eigentlich nur noch der erste Schnee. (zc)