Ein Gebäude in bester Lage, große Fenster, freundlich-helle Fassade und Balkon mit verschnörkeltem Geländer: Die Stadtvilla an der Johnsallee 3 in Rotherbaum, nur einen Katzensprung von der Alster entfernt, ist schon ein kleines Schmuckstück. Leer steht sie trotzdem, und das schon seit 2018, während der Bezirk nichts dagegen tun kann. Die Begründung dafür ist abenteuerlich – es geht um einen Eigentümer in Georgien, zurückgesandte Briefe und eine zu große Wohnfläche.