Einen Moment Unbeschwertheit: Lüneburger baut Spielzeug für ukrainische Kinder

Hunderttausende Kinder sind in den vergangenen Wochen, meist mit ihren Müttern, aus der Ukraine vor den Schrecken des Krieges geflohen. Sie haben alles zurückgelassen: ihr Zuhause, ihr Spielzeug, ihre Freunde. Viele von ihnen kommen im ukrainischen Nachbarland Moldawien an. Dort hilft der Lüneburger Fiete Wohlers dabei, dass die Kinder für kurze Zeit all das Schreckliche um sie herum vergessen – mit selbstgebautem Lernspielzeug.

„Das ist schön zu sehen, wie sie sich über das Spielzeug freuen und für einen Moment ihre Augen leuchten“, sagt der 24-Jährige der MOPO. Gemeinsam mit dem Team der moldawischen Firma „Edujoc“ und anderen Freiwilligen stellt der Tischler nun schon seit Wochen ehrenamtlich Spielzeug her für die geflüchteten ukrainischen Kinder, die in einem Flüchtlingscamp an der ukrainisch-moldawischen Grenze ankommen.

„Edujoc“-Gründer Igor mit ukrainischen Kindern, die mit seinem Spielzeug ein bisschen Spaß und Unbeschwertheit zurückbekommen.

Fiete Wohlers baut ehrenamtlich Spielzeug für geflüchtete Kinder aus der Ukraine

„Edujoc“ gehört Igor und Victoria, einem befreundeten moldawischen Paar, das Wohlers bei einem Erasmus-Training in Polen kennenlernte. Eigentlich wollte Wohlers seine Freunde nur für zehn Tage, während seiner Europa-Reise, besuchen. Doch dann kam der Krieg – und die Idee, Spielzeug für die geflüchteten Kinder herzustellen. Nun ist Wohlers bereits sechs Wochen in der kleinen Spielzeugfabrik in einem Vorort von Chișinău am Werkeln.

Mittlerweile unterstützen ihn und Igor Freiwillige aus Irland, Japan und den USA, die auch alle im Haus des Unternehmerpaares wohnen. Wohlers berichtet von einem internationalen Flair und sagt: „Hier haben alle Lust, etwas zu tun und alle werden gebraucht.“ Auch Geflüchtete wohnen zwischenzeitlich bei dem moldawischen Paar. Neueste Idee der Helfer:innen: ein Foodtruck, mit dem sie die Camps auch mit Essen versorgen können.

Fiete Wohlers mit Hollywoodstar Orlando Bloom (r.) in Moldawien

Mehrere Male schon war Wohlers mit in den Geflüchtetencamps in Chișinău, um das Spielzeug zu verteilen. Moldawien hat mittlerweile über 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. „Im Camp herrscht nicht nur eine traurige, sondern auch eine konstruktive Stimmung“, sagt er. „Die Menschen sind auch damit beschäftigt, zu sehen, wie ihr Leben jetzt weitergehen könnte.“ Und weiter: „Für viele der Kinder ist es nicht richtig greifbar, was um sie herum passiert.“

Besonders in Erinnerung bleiben wird Wohlers der Tag, als plötzlich Hollywoodstar und Unicef-Botschafter Orlando Bloom im Camp neben ihm stand. Inkognito und ohne großes Aufsehen, sprach der Schauspieler mit Geflüchteten. „Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Aber er war super entspannt, ohne Allüren und war total begeistert von unserem Spielzeug. Für seine eigenen beiden Kinder hat er auch etwas mitgenommen.“ Jeder, der helfen möchte, kann auf der Internetseite www.klick-ev.de/ukraine Spielzeuge für ukrainische Flüchtlingskinder aus Igors Werkstatt kaufen.