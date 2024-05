E-Scooter explodiert und macht Reihenhaus unbewohnbar

Eine Explosion hat ein Reihenhaus im Ammerland erschüttert: Dort war der Akku eines E-Scooters explodiert. Die Räume sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Wie die Polizei mitteilte, ist in der Nacht zu Freitag in einem Reihenhaus in Westerstede (Landkreis Ammerland) der Lithium-Ionen-Akku eines privaten E-Scooters explodiert. Das Fahrgerät hatte sich im Wohnbereich befunden.

Der Knall mitten in der Nacht weckte den Familienvater auf

Zu der Explosion sei es gegen 3.20 Uhr gekommen. Der Familienvater sei von dem Knall geweckt worden und habe den Roller vor die Tür des Hauses gestellt. Anschließend habe er sich mit seiner Familie bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadtgemeinde Westerstede auf den Balkon begeben.

Offene Flamen seien durch die Explosion nicht entstanden. Somit habe es auch keinen größeren Gebäudeschaden gegeben. Dennoch hätten die Salzsäure-Dämpfe und der starke Rauch aus dem Akku die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar gemacht, so ein Polizeisprecher.

Die vierköpfige Familie sei unverletzt geblieben, jedoch vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. (ng/dpa)