Dunkle Ablagerungen am Strand von beliebter Ostseeinsel: Polizei ermittelt

Schwarzer Wellenschaum hat diese Woche die Urlauber auf Rügen alarmiert. Jetzt liegt die dreckige Schmiere am Strand der Ostseeinsel. Die Wasserschutzpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz mitteilte, werden die dunkle Ablagerungen am Strand von Rügen derzeit überprüft. Beamte hätten am Donnerstag Proben am Strand zwischen Baabe und Göhren im Südosten der Insel genommen. Die Proben befänden sich nun im Labor.

Die Ursache der schwarzen Ablagerungen ist noch unklar

Noch sei noch unklar, worum es sich bei den rußartigen Ablagerungen aus der Schaumkrone des Wassers handele und woher die Substanz stamme.

Nach Aussage des Sprechers hatte eine Anwohnerin Anfang der Woche die Gemeinde verständigt. Auch Urlaubern waren die schwarzen Rückstände aufgefallen. Weder das Ordnungsamt noch die Feuerwehr seien allerdings fündig geworden. Am Mittwoch sei dann die Wasserschutzpolizei verständigt worden. Man habe nur ganz vereinzelt Ablagerungen feststellen können.

Das könnte Sie auch interessieren: Spektakulärer Ausblick: Rügen bekommt neues Highlight

Der Sprecher des Landeswasserschutzpolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern, Sebastian Seibel, sagte, neben dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (Stalu) sei auch die Staatsanwaltschaft involviert, weil man von einem möglichen Verbrechen ausgehe. Aber auch ein Unfall oder eine unbewusste Einleitung seien nicht ausgeschlossen. Dem ersten Eindruck zufolge handele es sich nicht um Öl. „Wir warten auf das Ergebnis der Untersuchungen.“ Weitere Ermittlungen würden sich dann gegebenenfalls anschließen. (dpa/ng)