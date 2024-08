Drama auf der Ostsee: Segelyacht beginnt zu brennen – Mädchen (4) gerettet

Im Maschinenraum einer Segelyacht auf der Ostsee ist am Dienstag plötzlich ein Feuer ausgebrochen. An Bord: zwei Männer und ein Kind. Sie setzten sofort einen Notruf ab.

Seenotretter haben am Dienstagnachmittag zwei Männer und ein Kind von einer Segeljacht auf der Ostsee geholt, nachdem es dort an Bord gebrannt hatte.

Der Skipper, sein Sohn, die vierjährige Enkeltochter und ein Hund befanden sich am Nachmittag gegen 16:20 Uhr rund 1,9 Kilometer östlich vor Schleimünde, als es im Maschinenraum zu brennen anfing. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Die Segler setzten einen Notruf ab. Es gelang den Männern aber später, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken.

Die etwa acht Meter lange Segeljacht erreichte noch den Nothafen der Lotseninsel Schleimünde, dort wurde das Schiff von Seenotrettern in Empfang genommen. Weil einer der Gruppe über Atemprobleme klagte, wurden die beiden Männer und das Kind vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung von einem Seenotrettungsboot nach Maasholm an Land gebracht. Alle kamen in eine Klinik. (dpa)