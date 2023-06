Dieser Ostseeort plant Geldstrafen für Oben-ohne-Sonnen

Nach monatelangem Hin und Her beim Thema „Oben ohne“-Schwimmen in Hamburg fiel die Entscheidung am Ende zu Gunsten der Textilfreiheit – im Kaifu-Bad und im Hallenbad in Wandsbek gibt es derzeit Testläufe. Ganz anders handhabt das polnische Ostseebad Swinemünde auf der Insel Usedom das Thema. Dort drohen Nacktbadern nun vielleicht bald sogar Geldstrafen.

Zeigen oder nichts zeigen? „Oben ohne“ wird in Richtung Sommer immer wieder heiß diskutiert. Im polnischen Swinemünde ist man sich offenbar recht einig und hat nicht allzu große Lust auf nackte Haut. Wie die „Ostsee Zeitung“ berichtet, will der Kurort gegen Touristen vorgehen, die am Strand FKK machen, nackt baden oder ohne Bikini-Oberteil unterwegs sind. Swinemünde liegt auf der Insel Usedom, gehört aber zu Polen.

Swinemünde plant Geldstrafen für Oben-Ohne-Sonnen

Wie die Stadtverwaltung der Zeitung sagte, wolle man „keine drakonischen Strafen für unanständiges Verhalten“ durchsetzen, aber man werde den Verstößen gegenüber auch „nicht gleichgültig“ sein. So müssten Nackedei-Touristen mit Geldstrafen rechnen. Im Gespräch seien Strafen wie bei Knöllchen für Parkvergehen, heißt es weiter. Hintergrund: Bürger hätten sich in Swinemünde über das „allzu frivole“ Sonnen der Touristen beschwert.

Ein Gesetz, das vorschreibt, den Körper zu bedecken, gibt es in Polen jedoch nicht. FKK-Strände sind an der polnischen Ostseeküste jedoch Mangelware. In Deutschland hingegen ist das FKK-Baden an zahlreichen, gekennzeichneten Stränden entlang der Ostseeküste gestattet. Gerade im Osten und der ehemaligen DDR gab es die größte Anhängerschaft von Nacktbaden – FKK-Baden gilt als fester Teil der deutschen Ost-Kultur. (alp)