Diese Idylle an der Ostsee ist eine perfekte Welt für sich

Die oft stressige Vorweihnachtszeit lässt sich auf Gut Panker bei Hohwacht an der Ostsee leicht für ein paar Tage ausblenden. Schöne Geschenke finden Besucher hier auch – alles ganz entspannt. Nebenbei kann man im Gasthaus „Ole Liese“ ausgezeichnet essen und übernachten.

Ein Schloss für die Gräfin

Das schlossähnliche Herrenhaus auf Gut Panker ist in Privatbesitz. Anke Geffers Das schlossähnliche Herrenhaus auf Gut Panker ist in Privatbesitz.

Seit 500 Jahren liegt das Gut Panker am Rande der Hügellandschaft der Holsteinischen Schweiz. Es gehörte bis 1739 der Adelsfamilie von Rantzau. Die verkauften das Gut an Friedrich von Hessen-Kassel, der 1720 König von Schweden wurde. Friedrich I. schenkte Herrenhaus und Hof seiner Mätresse, der schwedischen Gräfin Taube, zur finanziellen Absicherung. Noch heute ist das weitläufige Anwesen im Besitz des hessischen Fürstenhauses.

Übernachten können die Gäste in der Alten Schule oder im Gasthaus „Ole Liese“. Anke Geffers Übernachten können die Gäste in der Alten Schule oder im Gasthaus „Ole Liese“.

Besucher können über das parkähnliche Gelände auf Linden- und Kastanienalleen spazieren, die Pferde der Trakehner-Zucht auf den Weiden anschauen und in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden ausgefallene Mitbringsel entdecken. Das schlossähnliche barocke Herrenhaus ist in Privatbesitz und kann nur von außen angesehen werden.

Die „Ole Liese“ wurde nach dem Lieblingspferd des Fürsten benannt . Anke Geffers Die „Ole Liese“ wurde nach dem Lieblingspferd des Fürsten benannt .

Ein Pferd macht Furore

Ein beliebter und immer gut besuchter Treffpunkt zum Lunch, Kaffee oder Dinner ist das Restaurant „Ole Liese“: gehobene deutsche Küche in Wirtshaus-Umgebung zum Wohlfühlen. Und mit Auszeichnung: Der Feinschmecker wählte die „Ole Liese“ – benannt nach dem Lieblingspferd des Fürsten Wilhelm von Hessenstein – 2023 zum „besten Gasthaus des Jahres“. Gemüse, Kräuter und Obst für die Küche stammen zum großen Teil aus dem hauseigenen Küchengarten. Am Nachmittag gibt es in der Ole Liese hausgemachten Blechkuchen, der täglich frisch aus dem Ofen kommt. Der neue Küchenchef Johannes Sommer präsentiert ab sofort sein neues Küchenkonzept. Gäste haben die Wahl zwischen gehobenen Wirtshausgerichten und exquisiter Gourmetküche. Wer in der „Ole Liese“ übernachten möchte, freut sich über die gemütliche Kaminhalle, den kleinen Wellnessbereich mit Sauna und die hellen, im Landhausstil eingerichteten Zimmer.

Geschenke, Mode, Kunst

Für Abwechslung auf dem Gutsgelände sorgen die Geschäfte und Galerien in den Remisen und Torhäusern. Glasobjekte für drinnen und draußen leuchten in der Borowski-Galerie. Gegenüber gibt es bei Panker Design gläserne Seifenschalen und Duftkerzen von der sizilianischen Manufaktur Ortigia, Bettwäsche von Sunday in Bed oder italienisches Geschirr von Casagent.

Schön bunt: Die Glasobjekte der Borowski-Galerie Anke Geffers Schön bunt: Die Glasobjekte der Borowski-Galerie

Auch Kleidung wird angeboten – vom edlen Designer-Einzelstück in der Galerie Stilhaus hin zu Schals, Pullovern und Jacken in großer Auswahl gegenüber im Klamottenladen Pauline. Kunstobjekte und exklusives Geschirr sind in der Torhausgalerie zu sehen – die Auswahl ist groß, hübsch anzusehen und oft ausschließlich hier zu bekommen.

Geschirr, Kunst und Mode finden Besucher in der Torhaus Galerie. Anke Geffers Geschirr, Kunst und Mode finden Besucher in der Torhaus Galerie.

Mal schnell ans Meer

Genug geshoppt? Dann ist es Zeit, die Umgebung zu entdecken. Bergauf geht es zum Forsthaus Hessenstein, einem weiteren traditionsreichen Restaurant, und zum gleichnamigen Aussichtsturm. Alternativ führt ein ausgeschilderter Rundweg mit Weitblick zur Ostsee vom Gut über die Felder.

Das könnte Sie auch interessieren: Sylt-Feeling im versteckten Ostseedorf

Wer an die Ostsee möchte, fährt schnell nach Behrensdorf an die Hohwachter Bucht. Parkplätze gibt es in Leuchtturmnähe. Dann am Strand spazieren und wieder zurück nach Panker. Wie gut, dass Gäste hier auch übernachten können. Perfekte Voraussetzungen für ein erholsames Wochenende auf dem Lande.

Mehr Infos: aufgutpanker.de; https://www.ole-liese.de/.