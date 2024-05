„Die Stadt ist abgesoffen“: Überflutungen durch extreme Regenfälle im Norden

Land unter im Hamburger Umland: In Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) und in Lübeck verursachten extreme Regenfälle am Sonntag Überschwemmungen. Ein Auto blieb auf einer überfluteten Straße stecken, Wasser drang in ein Krankenhaus ein.

„Die Stadt ist umgangssprachlich gesagt abgesoffen“, sagte eine polizeiinterne Quelle aus Buchholz zur MOPO. Während jenseits der Buchholzer Ortstafel die Straßen trocken geblieben seien, seien in der Stadt rund anderthalb Stunden lang „außergewöhnliche Regenmengen“ niedergegangen. „Der Wolkenbruch hat sich auf das Stadtgebiet beschränkt.“ Die höchste Intensität habe es zwischen 12.30 Uhr und 14 gegeben.

Laut Polizei standen ein Fußgängertunnel und ein Kreisverkehr auf der Lindenstraße unter Wasser. Eine Autofahrerin versuchte trotzdem, den Kreisverkehr zu überqueren, blieb aber liegen. Auch einen Blitzeinschlag und Stromausfälle soll es im Stadtgebiet gegeben haben.

Extrem-Regen: Überschwemmungen in Buchholz in der Nordheide

Die Rettungswageneinfahrt des Buchholzer Krankhauses war zeitweilig vollgelaufen. „Eine Durchfahrt war jederzeit möglich“, so ein Sprecher der Feuerwehr Rettungsleitstelle des Landkreises. „Es lief aber Wasser ins Krankenhaus“. Etwa 50 Einsätze habe es in Buchholz gegeben.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, drückten die Wassermassen die Gullys hoch und verwandelten die Bremer Straße in einen Fluss. Mehrere Keller entlang der Straße liefen voll.

Strakregen im Norden: Überschwemmte Straßen in Lübeck

Am Seppenser Mühlenweg durchbrach demnach das Wasser ein Kellerfenster und überschwemmte ein Mehrfamilienhauses. In einer Tiefgarage standen zwei Autos bis zur Windschutzscheibe in den Fluten.

Ähnlich sah es in Lübeck aus. Auch dort gab es hochgedrückte Gullydeckel und überschwemmte Straßen. Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter seien laut Polizei gefallen. Die Feuerwehr ist auch hier im Dauereinsatz.