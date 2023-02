Demo gegen die Schließung des ältesten Altenheims der Welt

Sie kamen im Rollstuhl, mit Gehhilfe oder Spazierstock: Rund 200 Senioren haben am Freitag in Lübeck gegen die geplante Schließung ihres Altenheims demonstriert. Das Heiligen-Geist-Hospital (HGH) mitten in der Altstadt ist eines der ältesten Seniorenheime der Welt.

Die Schilder, welche die Senioren in die Höhe hielten, sprachen deutliche Worte: „Zu alt für Lübeck?“ oder „Rettet unser Zuhause!“ Viele der Demonstranten waren hochbetagt, manche trugen Sauerstoffmasken vorm Gesicht.

Internet-Petition gegen Schließung des HGH

„Wer möchte denn gerne mit 92 Jahren nochmal umziehen?”, diese Frage stellte HGH-Bewohnerin Brunhilde allen, die es wissen wollten. Sie habe im HGH eine Heimat gefunden und wünsche sich, dort „bis zum Schluss leben“ zu dürfen. Ihre Tochter Mirja Graszt hat eine Internet-Petition mit dem Titel „Keine Schließung der SeniorInnenEinrichtung im Heiligen-Geist-Hospital“ gestartet. Fast 3900 Menschen haben schon unterschrieben.

Laut Graszt fürchten einige Bewohner, weniger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, wenn sie das mitten im Zentrum gelegene Hospital verlassen und in außerhalb liegende Einrichtungen umziehen müssen. Graszt und ihre Unterstützer erheben zum Teil schwere Vorwürfe gegen die Stadt und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Die Bewohner des Heiligen-Geist-Hospitals seien viel zu spät informiert worden, wichtige Fakten würden verschwiegen.

Brandschutz und Barrierefreiheit: Laut Stadt sind keine Sanierungen möglich

Die Stadt hatte im November 2022 angekündigt, das Heim in der Lübecker Innenstadt Ende September 2023 zu schließen. Als Grund nannte die Verwaltung unter anderem, dass Vorgaben zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit aufgrund der historischen Bausubstanz nicht umzusetzen seien.

Das Hospital am Koberg wurde 1227 von Lübecker Kaufleuten zur Pflege älterer Menschen gegründet. Das Gebäude wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Hansestadt und zu den ältesten Seniorenheimen der Welt.

Bürgerschaft entscheidet am 23. Februar über die Zukunft des Seniorenheims

Laut des Bürgermeisters gibt es keine Alternative zu der Schließung. „Feuerwehr, Bauordnung, die Stiftung HGH als Eigentümerin des Gebäudes und der städtische Betrieb SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck sind sich in der Bestandsaufnahme sicher, dass eine grundlegende Sanierung des Gebäudes unumgänglich ist, um konkrete Gefahren für die dort lebenden Menschen abzuwenden“, so Jan Lindenau.

Die Angehörigeninitiative rund um Mirja Grazt beklagt jedoch, dass ihr keine Akteneinsicht in die Gründe der Nutzungsuntersagung gewährt werde.

Unterstützt wurde der Protest unter anderem von den Grünen in der Lübecker Bürgerschaft. Die geplante Schließung des Alten- und Pflegeheimes sei eine unverantwortliche, unausgegorene und falsche Entscheidung, sagte der sozialpolitische Sprecher der Grünen, Helmut Müller-Lornsen. Am 14. Februar debattiert der Sozialausschuss in einer Sondersitzung über die Zukunft des Seniorenheims. Die finale Entscheidung trifft die Bürgerschaft dann am 23. Februar.