Sandburgen bauen, Achterbahnen fahren oder doch durch die Natur wandern – Urlaub mit der ganzen Familie kann ganz unterschiedlich aussehen. Laut einer Umfrage von „FeWo Direkt“ ist der Norden bei Deutschlands Eltern dabei ein besonders beliebtes Reiseziel.

Gleich zwei Regionen aus dem Norden konnten den Titel „Familienfreundlichstes Reiseziel 2021“ ergattern. Während das Seeheilbad Ahlbek auf Usedom in der Kategorie „Reiseziele am Meer“ auf dem ersten Platz landete, darf sich Soltau in der Lüneburger Heide nun „Deutschlands familienfreundlichstes Reiseziel auf dem Land“ nennen. In der Kategorie „Reiseziele an einem See“ sicherte sich Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern) den zweiten Platz hinter Friedrichshafen am Bodensee (Baden-Württemberg).

Bei Eltern beliebt: Diese Reiseziele sind besonders familienfreundlich

Das geht aus einer Online-Abstimmung des Ferienunterkünfte-Anbieters „FeWo Direkt“ hervor, bei der mehr als 5.700 Erwachsene aus Deutschland befragt wurden. Die Stimmen wurden je Kategorie ausgezählt, das Reiseziel mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie wurde zum Sieger erklärt. Die Nominierungen in den drei Kategorien erfolgten im Vorfeld der Online-Abstimmung mittels einer Umfrage unter 500 deutschen Eltern und basieren auf sechs Kriterien, die Familien bei der Wahl eines Reiseziels als besonders wichtig erachten.

„Die Wahlergebnisse helfen Familien zukünftig hoffentlich nicht nur dabei, ein passendes Reiseziel zu finden, sondern spornen vielleicht auch andere Destinationen an, sich für ein familienfreundliches Urlaubsangebot zu engagieren“, sagte Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei der Expedia Group.

Zweimal Platz eins: Darum reisen Familien in den Norden

Das Seeheilbad Ahlbek konnte 29 Prozent der befragten Eltern überzeugen. Der feine und bis zu 70 Meter breite Sandstrand ist ideal für Familien. Außerdem laden die Strandpromenade und die Seebrücke zu Spaziergängen ein. Und auch bei schlechtem Wetter gibt es einiges zu erleben – in der Ostseetherme des Kaiserbads können die kleinen Badegäste im Wassergarten spielen, während ihre Eltern im Sole-Becken entspannen.

„Die Auszeichnung ‚Deutschlands familienfreundlichstes Reiseziel am Meer‘ ist uns ein Ansporn, auch in Zukunft auf die Wünsche und Bedürfnisse von Eltern mit Kindern einzugehen und Familienfreundlichkeit auf der Insel Usedom groß zu schreiben“, meint Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH.

Im Norden: Hier machen Familien gerne Urlaub

Unter die Top drei am Meer schafften es außerdem Norddeich in Niedersachsen (24 Prozent) und Wyk auf Föhr (17 Prozent). Auch bei den beliebtesten Reisezielen an einem See schaffte es ein Ort aus dem Norden auf die vorderen Plätze. Plau am See überzeugte 24 Prozent der Eltern und landete damit auf dem zweiten Platz.

In der Kategorie „Familienfreundlichstes Reiseziel auf dem Land“ wählten die Befragten Soltau mit 29 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz. Besonders die vielen Freizeitparks in der Region eignen sich für einen abwechslungsreichen Familienurlaub. Der Heide-Park Soltau, der Serengeti-Park oder auch der Weltvogelpark Walsrode bieten jede Menge Spaß für alle Altersgruppen. Die idyllische Natur der Lüneburger Heide lädt außerdem zu Spaziergängen, Fahrradtouren oder einem Ausflug mit den traditionellen Pferdekutschen ein. Im Outlet-Center Soltau können Familien zu günstigen Preisen shoppen gehen.

„Wir sind überglücklich, dass unser breites Angebot für Familien so gut angenommen wird. Urlaub in Soltau bietet für alle Altersgruppen unvergessliche Urlaubserlebnisse.“, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. (hb)