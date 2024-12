Dachstuhlbrand im Norden: Wohnhaus komplett zerstört – hoher Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Nähe von Flensburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Wie die Polizei mitteilte, ist das Einfamilienhaus am Fliederbogen in Schafflund bei Flensburg in den Abendstunden in Brand geraten.

Die drei Bewohner des Hauses hätten sich selbstständig in Sicherheit bringen können. Jedoch sei an dem Gebäude ein Sachschaden von 340.000 Euro entstanden. Das Haus ist aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende Patienten betroffen: Hamburger Krebspraxen in Not

Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar. „Nach unseren Erkenntnissen könnte der Brand in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen sein und sich dann in den Dachstuhl ausgebreitet haben“, erklärte Amtswehrführer Tim-Oliver Böwes.

Bereits vor etwas mehr als einem Jahr hatte es in dem gleichen Haus ein Feuer gegeben. (mp/dpa)