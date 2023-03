Vorstellungen abgebrochen! Eskalation in Kinos – steckt ein Tiktok-Trend dahinter?

Laute Buh-Rufe sind zu hören, viele Handys sind gezückt, alle rufen durcheinander: In einem Kino in Bremen ist es am Samstag erneut zu Rangeleien und Tumulten zwischen jungen Besuchern gekommen. Erst einen Tag zuvor hatte es in dem Kino Streit gegeben. Auch in NRW spielten sich am Samstag ähnliche Szenen ab – steckt ein Tiktok-Trend dahinter?

In Bremen hatten die Beteiligten am Samstag sich zunächst mit Popcorn und Nachos beworfen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einem Video mit über 42.000 Aufrufen ist zu sehen, wie junge Besucher dieses aus einem Eimer vom Seitengang auf die besetzten Plätze regnen lassen. Dann sei es innerhalb und außerhalb des Kinos zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot im Stadtteil Gröpelingen vor Ort.

Kino-Randale in Bremen: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Die Beamten beruhigten die Besucher, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Kinovorstellung von „Creed 3“, eine Geschichte über einen Boxer, wurde beendet – genauso wie alle anderen Filme an diesem Abend. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Kinovorstellung von „Creed 3“ musste vorzeitig abgebrochen werden. Screenshot/Tiktok „bremerjung“ Die Kinovorstellung von „Creed 3“ musste vorzeitig abgebrochen werden.

Bereits am Freitag hatte es in dem gleichen Kino Streit gegeben. An jenem Abend waren 15 bis 20 Personen in Streit um belegte Sitzplätze geraten. Jugendliche sollen ein Messer gezogen und die anderen Jugendlichen bedroht und auch Reizgas versprüht haben. Rettungssanitäter behandelten vor Ort vier Jugendliche, die durch das Pfefferspray Atemwegsreizungen erlitten hatten. Die Polizei nahm drei mutmaßliche Täter im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig fest.

Erst ein paar Tage zuvor musste die Premiere von „Creed 3“ im Hamburger Cinemaxx am Dammtor abgebrochen werden. Etwas mehr als eine Stunde lief der Film, ehe die Polizei gegen 0.10 Uhr mit rund zwanzig Streifenwagen ausrückte. Während der Vorstellung sei es zu einer Schlägerei gekommen, hieß es, zahlreiche Zuschauer hatten den Notruf gewählt. Tatsächlich waren im Kinosaal nur drei Personen miteinander in Streit geraten.

Auch in Essen musste eine Kinovorstellung abgebrochen werden

Währenddessen randalierten am Samstag die Besuchers eines Kinos in Essen (Nordrhein-Westfalen) – ebenfalls im Film „Creed 3“. Gäste seien während der Vorstellung aufgestanden und über die Sitze geklettert, sagte ein Sprecher Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Sonntag. Sie hätten zudem Snacks durch den Kinosaal geworfen. Das Personal habe den Film gestoppt und die rund 440 Zuschauer aus dem Saal beordert.

Die Randale steht der Polizei zufolge möglicherweise in Zusammenhang mit einem Trend auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok. „Hierbei zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen“, erläuterten die Essener Beamten. „Dass man hierdurch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden ,Social Media-Stars‘ und Möchtegern-Influencer nicht im Geringsten zu interessieren“, kritisierte die Polizei.

Auf Tiktok teilten währenddessen mehrere Kino-Besucher ihr Erlebnis aus Bremen und Essen. In den Kommentaren zeigen sich die Leute vorwiegend entsetzt. „Was ist mit denen nicht richtig?“, schreibt eine Nutzerin.