Warnstreiks im Norden! Zahlreiche Flüge fallen aus

Reisende brauchen an den Flughäfen in Hannover und Bremen zum Wochenstart gute Nerven. Wegen Warnstreiks entfallen dort viele der ursprünglich angesetzten Flüge. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt.

An den Flughäfen in Hannover und Bremen fallen am Montag wegen Warnstreiks zahlreiche Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte Sicherheitskräfte in der Passagierkontrolle dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen.

Streiks schränken Flugverkehr in Hannover und Bremen ein

Wie am Morgen aus den Online-Abflugplänen hervorging, wurden in Hannover 15 von 27 und in Bremen vier von 13 Abflügen gestrichen. Die Warnstreiks sind Teil eines Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).

Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am Mittwoch und Donnerstag in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

Verdi zufolge werden allein in Hannover aktuell mehr als 100 Fachkräfte benötigt, um die Kontrolle der Fluggäste „in einer angemessenen Zeit vornehmen zu können und um lange Warteschlangen zu vermeiden“. Der Aufruf zum Warnstreik galt auch für die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin und Leipzig. (dpa/mp)